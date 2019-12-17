Новости за ночь: Горбачев обвинил США в стремлении к военному превосходству
Экс-президент СССР Михаил Горбачев заявил, что США стремятся к военному превосходству в мире. Об этом во вторник, 17 декабря, пишет ТАСС со ссылкой на японское издание Asahi.
Горбачев считает, что цель достичь военного превосходства – не только опасна, но и недостижима. «Если возникнет нестабильность в сфере обеспечения безопасности, то в результате новой гонки вооружений вся мировая политика погрузится в анархию и непредсказуемость. Это нанесет ущерб безопасности всех стран, включая США», - подчеркнул он.
Он также призвал Россию и США к возобновлению диалога по проблемам ядерного вооружения и продолжению движения к безъядерному миру, пишет Ura.ru.
Ранее Михаил Горбачев в своей книге «Что поставлено на карту: будущее глобального мира» заявил, что не верит заявлениям США о подписании нового договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Он подчеркнул, что прекращение ДРСМД стало «сильнейшим ударом по безопасности» Российской федерации.
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