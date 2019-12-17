Новости за ночь: С оборонного завода пропали почти 300 тонн взрывчатки

«Речь в уголовном деле идет о пропаже 276 тонн взрывчатых отходов, которые были получены „Авангардом“ в ходе утилизации снарядов по военному подряду, но не были сданы Минобороны», — пишет издание со ссылкой на источники.

Пропажа взрывчатки обнаружилась в ходе инвентаризации, которую проводил новый руководитель предприятия. Хищение совершалось в течение полутора лет – с ноября 2017 года по март 2019 года. Заводом в тот период руководил Азгат Ибрагимов, которого освободили от должности из-за сложного финансового состояния предприятия, пишет Ura.ru.