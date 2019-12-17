Новости за ночь: Роструд рассказал о коротких рабочих неделях 2020 года

Россиян в 2020 году ждут восемь коротких рабочих недель. О графике труда и отдыха рассказали в Роструде. Короткие рабочие недели ожидают граждан в январе, феврале, марте, апреле, мае, июне и ноябре.

Уже первая после новогодних каникул рабочая неделя будет всего двухдневной. Следующая сокращенная семидневка придется на конец февраля: в связи с празднованием Дня защитника Отечества рабочими будут четыре дня: с 25 по 28 февраля.

В марте благодаря Международному женскому дню вторая рабочая неделя также будет четырехдневной, как и в конце апреля в преддверии празднования Дня весны и труда.

Первая рабочая неделя мая за счет переносов выходных дней с субботы 4 января и воскресенья 5 января продлится всего три дня: с 6-го по 8-ое число. Следующая неделя месяца также будет сокращенной из-за Дня победы.

Ранее сообщалось, что 31 декабря в нынешнем году будет рабочим. Однако компании могут сделать его выходным для сотрудников по собственной инициативе. Выходным этот день сделали ряд регионов, перенеся рабочий день с 31-го числа на субботу, 28-ое.