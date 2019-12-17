Новости за ночь: Boeing остановил производство 737 MAX из-за авиакатастроф
Главные события ночи по версии НСН.
Компания Boeing объявила о приостановке производства 737 MAX. Связано это с тем, что запрет на полеты этих пассажирских самолетов, введенный после двух катастроф, скорее всего, не будет снят авиационными регуляторами. Это отразится на поставках по всему миру, передает Reuters.
Такое решение совет Boeing принял после двухдневной встречи в Чикаго. Ранее стало известно, что Федеральное управление гражданской авиации США не намерено разрешать эксплуатацию 737 MAX до 2020 года. Отмечается также, что компания не будет увольнять сотрудников из-за остановки производства.
Авиакатастрофы Boeing 737 MAX произошли 29 октября 2018 года под Джакартой и 10 марта 2019 года во время полета из Эфиопии в Кению. В результате этих происшествий погибли более 300 человек. После этих инцидентов полеты Boeing 737 MAX были временно приостановлены по всему миру.
Экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в эфире НСН раскритиковал версию крушения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии.
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