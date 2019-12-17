Новости за ночь: Boeing остановил производство 737 MAX из-за авиакатастроф

Такое решение совет Boeing принял после двухдневной встречи в Чикаго. Ранее стало известно, что Федеральное управление гражданской авиации США не намерено разрешать эксплуатацию 737 MAX до 2020 года. Отмечается также, что компания не будет увольнять сотрудников из-за остановки производства.

Авиакатастрофы Boeing 737 MAX произошли 29 октября 2018 года под Джакартой и 10 марта 2019 года во время полета из Эфиопии в Кению. В результате этих происшествий погибли более 300 человек. После этих инцидентов полеты Boeing 737 MAX были временно приостановлены по всему миру.

Экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в эфире НСН раскритиковал версию крушения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии.