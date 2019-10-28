Горбачев уличил США во лжи по поводу ракет

«Президент США заявил, что США надеются заключить новый, „хороший“ договор. Какой договор — о наращивании вооружений? Думаю, это обещание никого не должно вводить в заблуждение, как и заявление госсекретаря США [Майка] Помпео о том, что у США „нет планов немедленно размещать новое ракетное вооружение“. Оно означает лишь, что пока этих ракет у США нет», — цитирует Горбачева РИА «Новости».

По словам экс-президента СССР, США вышли из ДРСМД из-за «стремления… к абсолютному военному превосходству».

Напомним, что в феврале 2019 года Госдеп США заявил о прекращении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Предлогом для этого, по утверждению американской стороны, стало нарушение положений договора Россией. В октябре 2019 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что истинной причиной выхода США из Договора является желание «сдерживания Китая и России».

В свою очередь ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире НСН подтвердил, что выход США из Договора позволит буквально шантажировать и Россию, и Китай. «С помощью систем устрашения - ракет средней и меньшей дальности - они смогут сохранить свое лидерство, которое они катастрофическими темпами утрачивают. Если эти ракеты будут размещены в Европе, то Европа становится заложником российско-американских отношений. Американцы будут шантажировать европейцев риском развязывания широкомасштабной войны между США и Россией на территории Европы. То есть американцы будут не только сдерживать Китай и Россию, но и усиливать контроль над своими союзниками, как в Европе, так и в Азии», - заявил он.

