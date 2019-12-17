Новости за ночь: «Дылда» Балагова попала в шорт-лист «Оскара»
Главные события ночи по версии НСН.
Российский фильм «Дылда» Кантемира Балагова попала в шорт-лист премии американской киноакадемии «Оскар». Ей предстоит соперничать с еще девятью картинами. В числе номинантов также «Паразиты» (Южная Корея), «Раскрашенная птица» (Чехия), «Отверженные» (Франция), «Боль и слава» (Испания) и другие. Полностью список опубликован на сайте киноакадемии.
Действие драмы «Дылда» происходит в Ленинграде 1945 года. Главная героиня работает сиделкой в госпитале и пытается наладить жизнь после войны.
В шорт-лист «Оскара» также вошел мультипликационный фильм российского режиссера Константина Бронзита «Он не может жить без космоса».
Вручение премии пройдет 9 февраля 2020 года в театре «Долби» в Голливуде.
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