Новости за ночь: «Дылда» Балагова попала в шорт-лист «Оскара»

Российский фильм «Дылда» Кантемира Балагова попала в шорт-лист премии американской киноакадемии «Оскар». Ей предстоит соперничать с еще девятью картинами. В числе номинантов также «Паразиты» (Южная Корея), «Раскрашенная птица» (Чехия), «Отверженные» (Франция), «Боль и слава» (Испания) и другие. Полностью список опубликован на сайте киноакадемии.

Действие драмы «Дылда» происходит в Ленинграде 1945 года. Главная героиня работает сиделкой в госпитале и пытается наладить жизнь после войны.

В шорт-лист «Оскара» также вошел мультипликационный фильм российского режиссера Константина Бронзита «Он не может жить без космоса».

Вручение премии пройдет 9 февраля 2020 года в театре «Долби» в Голливуде.



