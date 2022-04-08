«Позиции неприемлемы»: Депутат Бородай поспорил с Песковым о скором окончании спецоперации

По его словам, переговоры российской и украинской делегаций не имеют никакого смысла. При этом Бородай уверен, что на данный момент необходимо выбить военных Украины из Донбасса.

«Понятно, что переговоры должны вестись, но мы понимаем, что смысла в этом никакого нет. Спецоперация продолжается в разных точках, сейчас основные усилия наших войск сосредоточены в районе Донбасса. На данный момент необходимо окружить и уничтожить ту группировку, которая держит Донбасс», - резюмировал Бородай.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в разговоре с «Радиоточкой НСН» отмечал, что спецоперация вполне может завершиться в конце апреля. По его словам, Россия принудит украинскую сторону к капитуляции.

