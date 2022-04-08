«Позиции неприемлемы»: Депутат Бородай поспорил с Песковым о скором окончании спецоперации
Закончить спецоперацию переговорами невозможно, а ее главные цели еще далеко не достигнуты, заявил в эфире НСН депутат Александр Бородай.
Спецоперация на Украине не закончится в ближайшие дни, ее основные цели еще не достигнуты, а позиции украинской стороны на переговорах абсолютно неприемлемы для России, заявил бывший премьер-министр ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что спецоперация на Украине может завершиться в обозримом будущем. По его словам, операция достигнет своих целей, либо закончится путем переговоров. Александр Бородай поспорил с Песковым и отметил, что Россия не может выйти из спецоперации путем собственной капитуляции.
«Я сомневаюсь, что спецоперация закончится в ближайшие дни. Целями спецоперации были названы денацификация и демилитаризация Украины. Эти цели, мягко выражаясь, далеко не достигнуты. Пока не освобождены территории республик Донбасса, за них сейчас предстоят бои. Выйти из спецоперации путем какого-то мирного соглашения абсолютно нереально. Мы видим, что позиции украинской стороны на переговорах не то чтобы меняются, они для России просто неприемлемы. Россия не может выйти из операции путем собственной капитуляции, а это значит, что она будет продолжаться», - сказал Бородай.
По его словам, переговоры российской и украинской делегаций не имеют никакого смысла. При этом Бородай уверен, что на данный момент необходимо выбить военных Украины из Донбасса.
«Понятно, что переговоры должны вестись, но мы понимаем, что смысла в этом никакого нет. Спецоперация продолжается в разных точках, сейчас основные усилия наших войск сосредоточены в районе Донбасса. На данный момент необходимо окружить и уничтожить ту группировку, которая держит Донбасс», - резюмировал Бородай.
Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в разговоре с «Радиоточкой НСН» отмечал, что спецоперация вполне может завершиться в конце апреля. По его словам, Россия принудит украинскую сторону к капитуляции.
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