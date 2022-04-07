Путин обсудил с Совбезом спецоперацию на Украине и переговоры с Киевом

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ход специальной военной операции на Украине, а также переговоры между российской и украинской делегациями. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Минобороны заявило о подготовке на Украине новых провокаций по типу Бучи

По его словам, в ходе обсуждения была отмечена необходимость активного противодействия информационным и другим диверсиям Украины, таким, как в Буче.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» предложил проводить спецоперацию до полного разгрома ВСУ, не делая акцент на Донбассе.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военная ОперацияВладимир ПутинРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры