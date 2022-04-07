Путин обсудил с Совбезом спецоперацию на Украине и переговоры с Киевом
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ход специальной военной операции на Украине, а также переговоры между российской и украинской делегациями. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, в ходе обсуждения была отмечена необходимость активного противодействия информационным и другим диверсиям Украины, таким, как в Буче.
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» предложил проводить спецоперацию до полного разгрома ВСУ, не делая акцент на Донбассе.
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