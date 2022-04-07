Путин обсудил с Совбезом спецоперацию на Украине и переговоры с Киевом

По его словам, в ходе обсуждения была отмечена необходимость активного противодействия информационным и другим диверсиям Украины, таким, как в Буче.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» предложил проводить спецоперацию до полного разгрома ВСУ, не делая акцент на Донбассе.

