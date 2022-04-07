Песков: Спецоперация на Украине может завершиться в ближайшие дни

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что спецоперация России на территории Украины может завершиться в ближайшие дни.

«Мы надеемся, что в ближайшие дни, в обозримом будущем, эта операция либо достигнет своих целей, либо мы завершим ее путем переговоров между российской и украинской делегациями», - сообщил пресс-секретарь президента РФ.

Он также добавил, что верит в окончание операции по итогам переговоров.

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«Это будет зависеть от позиции украинской делегации, а также от того, насколько они будут готовы пойти на условия России», - отметил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ход специальной военной операции на Украине, а также переговоры между российской и украинской делегациями.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ПереговорыРоссияУкраинаДмитрий Песков
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