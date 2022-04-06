«Придется надеть шинели»: Зюганов описал последствия невыполнения задач спецоперации на Украине

Политик напомнил, что президент Владимир Путин объявил стратегию — «демилитаризация и борьба с нацизмом и бандеровщиной» — которую единогласно поддержали в Госдуме, Совете Федерации и Совете Безопасности.

«Если мы эти задачи не решим, все, кто тут сидит... вам всем придется надеть шинели», — цитирует Зюганова РИА Новости.

Лидер КПРФ отметил, что всем необходимо «вместе поднапрячься» для решения поставленных спецоперацией задач, а затем «будем строить вместе все остальное».

