«Придется надеть шинели»: Зюганов описал последствия невыполнения задач спецоперации на Украине
Россия должна выполнить задачи в рамках специальной военной операции на Украине, иначе всем придется «надеть шинели». Об этом заявил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов, обращаясь к членам Молодежного парламента.
Политик напомнил, что президент Владимир Путин объявил стратегию — «демилитаризация и борьба с нацизмом и бандеровщиной» — которую единогласно поддержали в Госдуме, Совете Федерации и Совете Безопасности.
«Если мы эти задачи не решим, все, кто тут сидит... вам всем придется надеть шинели», — цитирует Зюганова РИА Новости.
Лидер КПРФ отметил, что всем необходимо «вместе поднапрячься» для решения поставленных спецоперацией задач, а затем «будем строить вместе все остальное».
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