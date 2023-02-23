Ничего, кроме иронии. Российские политики отреагировали на радиовзлом в Крыму
Никчемный взлом киевскими националистами радиостанций Крыма можно сравнить с комариным укусом, но надо жестко привлечь к ответственности виновных.
Хакеры взломали эфир нескольких радиостанций в республике Крым, включив обращение от имени главы украинской разведки Кирилла Буданова, сообщает РИА Новости. Уточняется, что информационная диверсия была совершена в отношении радиостанций «Спутник в Крыму» и «Вера».
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал ответственными за цифровой теракт украинские спецслужбы.
«Мы имеем дело с цифровым терактом, организованным украинскими спецслужбами», – цитирует его РИА Новости.
Он призвал жестко отвечать на подобные дествия, объясняя это тем, что враг понимает только позицию силы.
Сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, Киев, взломавший эфиры радиостанций полуострова, занимается позорным и никчемным делом, передает агентство.
«Украинские националисты занимаются абсолютно никчемными и позорными делами, демонстрируя свою профнепригодность. Да, их никчемные руководители во главе с предводителем Зеленским могут врезаться в эфир, сыпать угрозами в сторону крымчан и так далее, но ничего кроме иронии это не вызывает. Все их подобные поступки сродни комариному укусу», – считает российский политик.
По словам Цекова, крымчане «смеются над этими вывертами Буданова» – они не отреагировали на киевскую информационную диверсию.
Вещание на крымских радиостанциях уже восстановлено.
Ранее в МЧС заявили, что в эфире ряда радиостанций в некоторых регионах России прозвучала информация о якобы возможной угрозе ракетного удара, сообщает НСН.
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