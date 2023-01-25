В Белгродской области по ТВ внезапно показали обращение Зеленского

Жители Белгородской области заявили, что по федеральным российским телеканалам внезапно показали обращение президента Украины Владимира Зеленского, сообщает «Подъём».

Телезрители сняли то, что показывали их телевизоры и разместили ролики в соцсетях, назвав происходящее «жестью».

«Сегодня, 25 января, произошла несанкционированная замена телесигнала со спутника с территорией вещания московского часового пояса, действиями оперативных дежурных был осуществлён переход на приём сигнала с резервного спутника... Причины устанавливаются», - рассказали изданию в пресс-службе правительства региона.

Ранее интернет-эфире радиостанции «Коммерсантъ FM» прозвучали гимн Украины, песни на украинском языке, а также русскоязычные пацифистские композиции.

Главный редактор радиостанции Алексей Воробьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» пояснил, что взлом радиостанции произошел по вине внешних сил.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелгородТелевидениеТелевизорВладимир Зеленский
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