МЧС: В ряде регионов по радио объявили об угрозе ракетного удара из-за атаки хакеров
Информация о якобы возможной угрозе ракетного удара прозвучала в эфире ряда радиостанций в некоторых регионах России, причиной инцидента стала хакерская атака на серверы станций. Об этом сообщили в МЧС.
Как указали в ведомстве, информация о «воздушной тревоге» и «ракетной атаке» — фейковая и не соответствует действительности.
«Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках», — добавили в МЧС.
По данным СМИ, фейковые предупреждения услышали жители Подмосковья, Белгорода, Воронежа, Саратова, Казани, Уфы, Магнитогорска, Нижнего Новгорода и ряда других городов.
Власти Белгородской и Воронежской областей уже объявили, что недостоверную информацию распространили пособники киевского режима, чтобы посеять панику среди россиян.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+11 277 / сут.
Умерли
396 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+13 994 / сут.
- Медведев допустил защиту России ядерным оружием
- Медведев: Россию порвут на части, если она остановит спецоперацию
- В МИД допустили выход США из ДСНВ
- Рябков заявил, что ситуация вокруг ДСНВ целиком зависит от США
- Нарколог: Человек глупеет от алкоголя
- МЧС: В ряде регионов по радио объявили об угрозе ракетного удара из-за атаки хакеров
- Медведев сравнил послание Путина и «проповедь» Байдена
- Пригожин оценил назначение родственницы Порошенко руководителем петербургского «Манежа»
- В МККК призвали Москву и Киев обеспечить доступ ко всем военнопленным
- В Красноярске загорелся склад на площади 2,5 тысячи квадратных метров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru