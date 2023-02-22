МЧС: В ряде регионов по радио объявили об угрозе ракетного удара из-за атаки хакеров

Как указали в ведомстве, информация о «воздушной тревоге» и «ракетной атаке» — фейковая и не соответствует действительности.

«Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках», — добавили в МЧС.

По данным СМИ, фейковые предупреждения услышали жители Подмосковья, Белгорода, Воронежа, Саратова, Казани, Уфы, Магнитогорска, Нижнего Новгорода и ряда других городов.

Власти Белгородской и Воронежской областей уже объявили, что недостоверную информацию распространили пособники киевского режима, чтобы посеять панику среди россиян.

