МЧС: В ряде регионов по радио объявили об угрозе ракетного удара из-за атаки хакеров

Информация о якобы возможной угрозе ракетного удара прозвучала в эфире ряда радиостанций в некоторых регионах России, причиной инцидента стала хакерская атака на серверы станций. Об этом сообщили в МЧС.

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Как указали в ведомстве, информация о «воздушной тревоге» и «ракетной атаке» — фейковая и не соответствует действительности.

«Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках», — добавили в МЧС.

По данным СМИ, фейковые предупреждения услышали жители Подмосковья, Белгорода, Воронежа, Саратова, Казани, Уфы, Магнитогорска, Нижнего Новгорода и ряда других городов.

Власти Белгородской и Воронежской областей уже объявили, что недостоверную информацию распространили пособники киевского режима, чтобы посеять панику среди россиян.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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