В Крыму в эфире радиостанций прозвучало обращение главы украинской разведки
Хакеры взломали эфир нескольких радиостанций в республике Крым, включив обращение от имени главы украинской разведки Кирилла Буданова, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что информационная диверсия была совершена в отношении радиостанций «Спутник в Крыму» и «Вера». Киберпреступники включили украинский гимн, а также якобы обращение Буданова с обещанием «найти предателей».
В настоящее время вещание радио «Спутник в Крыму» восстановлено, заявили в редакции.
Ранее в МЧС заявили, что в эфире ряда радиостанций в некоторых регионах России прозвучала информация о якобы возможной угрозе ракетного удара, сообщает НСН.
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