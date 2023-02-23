В Крыму в эфире радиостанций прозвучало обращение главы украинской разведки

Уточняется, что информационная диверсия была совершена в отношении радиостанций «Спутник в Крыму» и «Вера». Киберпреступники включили украинский гимн, а также якобы обращение Буданова с обещанием «найти предателей».

В настоящее время вещание радио «Спутник в Крыму» восстановлено, заявили в редакции.

Ранее в МЧС заявили, что в эфире ряда радиостанций в некоторых регионах России прозвучала информация о якобы возможной угрозе ракетного удара, сообщает НСН.

