Хакеры взломали «Наше Радио»
В результате массированной хакерской атаки на сервера «Мультимедиа Холдинга» злоумышленникам удалось в ночь на 26 сентября пробить защиту и парализовать ряд серверов популярного радиохолдинга. Сразу три радиостанции ММХ – «Наше Радио», «Рок ФМ» и «Радио Джаз» - перешли на резервное вещание, в настоящий момент в эфир идет только музыка, все прямые эфиры и программные интеграции остановлены.
Из СМИ, входящих в состав ММХ, устоять удалось лишь серверам информационного агентства «Национальная Служба Новостей», работа сайта агентства и производство информационных лент на сайте NSN.FM продолжается в полном объеме, кроме эфирного вещания НСН в радиоэфире трех радиостанций. Сайт NASHE.RU также работает без сбоев.
Как стало известно НСН, хакерам удалось внедрить зловредную программу-шифровальщик, которая парализовала доступ к базам данных, файловой системе всех служб холдинга и корпоративной почте ММХ. В настоящий момент злоумышленники требуют выкупа за разблокировку атакованных серверов радиостанций. Технический департамент ММХ ведет работу по устранению последствий взлома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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