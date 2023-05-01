Ни вашим, ни нашим. В ЮАР боятся МУС и ареста Путина

Топорнин вспомнил случай с президентом Судана Омаром аль-Баширом, когда МУС также выдал ордер на его арест, в итоге политика по приезду в ЮАР никто не арестовал.

Он пояснил, что у МУС нет служб, которые могли бы исполнять решения Гаагского трибунала, поэтому суд полагается на внутренние силы государств. В итоге решение принимают компетентные органы страны, исполнять или игнорировать подобные постановления суда.ч

Решение Международного уголовного суда (МУС) об аресте президента РФ Владимира Путина нанесло мощнейший удар по ООН в том виде, в котором она существует, заявил бывший уполномоченный МИД по верховенству права, сенатор Константин Долгов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Ни одна страна за пределами группы НАТО, которая находится под полным доминированием американцев, на такой шаг (арест Путина – ред. НСН) не решилась бы. Правовых оснований нет никаких, они абсолютно ничтожны. Мы никогда не были страной Международного уголовного суда, поэтому юрисдикцию этого суда не признаем вообще. Это конец эпохи, которая ушла с этим решением. Сейчас будет достаточно жесткая реакция со стороны многих стран не только по этому решению МУС. Будет реакция в целом по прекращению сотрудничества и с этим судом, и с целым рядом других международных структур. Это мощнейший удар по ООН, возможно смертельный, в том виде, в котором она существует сейчас», - сказал Долгов.