Ни вашим, ни нашим. В ЮАР боятся МУС и ареста Путина
В ЮАР пытаются отговорить российского президента от поездки на саммит БРИКС. В России удивляются глупости западных чиновников.
Власти ЮАР намерены убедить Кремль отказаться от идеи поездки президента РФ Владимира Путина на саммит БРИКС, который пройдет летом 2023 года в Йоханнесбурге, сообщает местная газета Sunday Times со ссылкой на неназванного чиновника в стране.
Собеседник издания утверждает, что это связано с ордером Международного уголовного суда (МУС).
Изначально ЮАР не собиралась исполнять ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в МИД африканской страны.
«Правительство и правящая партия рассматривают все варианты, чтобы избежать исполнения ордера», - сообщили источники изданию.
Однако однако позже в его администрации указали, что республика остается «стороной, подписавшей Римский статут», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Более того, президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что правящая партия «Африканский национальный конгресс» (АНК) приняла решение о выходе страны из Международного уголовного суда (МУС), сообщает ТАСС.
По его словам, это связано с «пристрастностью МУС в отношении к определенным ситуациям».
«Мы хотели бы, чтобы этот вопрос о несправедливом отношении был обсужден должным образом», - подчеркнул президент ЮАР.
По мнению доцента кафедры Европейского права МГИМО Николая Топорнина, арест президента России Владимира Путина в случае посещения саммита БРИКС в ЮАР по запросу Международного уголовного суда маловероятен. Об этом сообщает news.ru.
Топорнин вспомнил случай с президентом Судана Омаром аль-Баширом, когда МУС также выдал ордер на его арест, в итоге политика по приезду в ЮАР никто не арестовал.
Он пояснил, что у МУС нет служб, которые могли бы исполнять решения Гаагского трибунала, поэтому суд полагается на внутренние силы государств. В итоге решение принимают компетентные органы страны, исполнять или игнорировать подобные постановления суда.ч
Решение Международного уголовного суда (МУС) об аресте президента РФ Владимира Путина нанесло мощнейший удар по ООН в том виде, в котором она существует, заявил бывший уполномоченный МИД по верховенству права, сенатор Константин Долгов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Ни одна страна за пределами группы НАТО, которая находится под полным доминированием американцев, на такой шаг (арест Путина – ред. НСН) не решилась бы. Правовых оснований нет никаких, они абсолютно ничтожны. Мы никогда не были страной Международного уголовного суда, поэтому юрисдикцию этого суда не признаем вообще. Это конец эпохи, которая ушла с этим решением. Сейчас будет достаточно жесткая реакция со стороны многих стран не только по этому решению МУС. Будет реакция в целом по прекращению сотрудничества и с этим судом, и с целым рядом других международных структур. Это мощнейший удар по ООН, возможно смертельный, в том виде, в котором она существует сейчас», - сказал Долгов.
Москва собирается определять перспективы взаимодействия с Западом на собственных условиях, когда его руководители «протрезвеют». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на заседании Попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова после того, как Международный уголовный суд (МУС) на арест президента России Владимира Путина, передает РИА Новости.
Решение о поездке президента Владимира Путина на саммит БРИКС в Южно-Африканскую Республику пока не принято. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее, 17 марта, Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Тогда дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь заявлял в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что выдача МУС ордера на арест президента России была произведена без соответствующих процедур и предоставления доказательств. По его словам, действия МУС являются «комедией», а сам суд – бизнес-инструментом Запада.
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