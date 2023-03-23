Медведев назвал МУС «международно-правовым импотентом»
Международный уголовный суд (МУС) — «международно-правовой импотент», структура не сделала ничего существенного. Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим отечественным СМИ, в том числе РИА Новости.
«Сам уголовный суд – это ... некое правовое ничтожество ... который ничего существенного не сделал с момента своего создания», — подчеркнул политик.
По словам Медведева, МУС основан на воле «далеко не всех стран», и компетенция суда для Москвы «ничтожна». Зампред Совбеза отметил, что решения структуры, подобные выдаче ордера на «арест» президента РФ Владимира Путина, создают негативный потенциал на фоне «плохих отношений» России и Запада.
Кроме того, политик подчеркнул, что арест Путина за границей в соответствии с решением МУС станет объявлением войны, пишет Ura.ru.
«Глава ядерного государства приехал на территорию, допустим, Германии и подвергся аресту. Что это? Объявление войны ... И уже в этом случае все наши средства полетят в Бундестаг, в офис канцлера и так далее», — заявил Медведев.
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