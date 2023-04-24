В Кремле оценили шанс участия Путина в саммите БРИКС в ЮАР
Решение о том, примет ли участие российский президент Владимир Путин в саммите лидеров БРИКС в августе текущего года в ЮАР, все еще не принято. Такая возможность будет обсуждаться ближе к дате проведения встречи. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщило агентство ТАСС.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия однозначно будет активно участвовать в саммите лидеров БРИКС. Он также отметил, что Россия оценивает БРИКС как важное и актуальное объединение.
Отмечается, что вопросы о визите Путина на саммит звучат на фоне принятия решения об аресте Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой Международным уголовным судом в Гааге 17 марта.
Ранее шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал заявил, что Южно-Африканская Республика готовится к участию лидеров всех стран БРИКС, в том числе президента России Владимира Путина, в саммите объединения в августе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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