В Кремле оценили шанс участия Путина в саммите БРИКС в ЮАР

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия однозначно будет активно участвовать в саммите лидеров БРИКС. Он также отметил, что Россия оценивает БРИКС как важное и актуальное объединение.

Отмечается, что вопросы о визите Путина на саммит звучат на фоне принятия решения об аресте Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой Международным уголовным судом в Гааге 17 марта.

Ранее шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал заявил, что Южно-Африканская Республика готовится к участию лидеров всех стран БРИКС, в том числе президента России Владимира Путина, в саммите объединения в августе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

