Кремль спокойно отнесся к выдаче ордера на «арест» Путина

Ранее МУС принял решение об «аресте» Путина, а также детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Россия не признает юрисдикцию суда.

Комментируя ситуацию, Песков подчеркнул, что Москва наблюдает большое количество «откровенно враждебных проявлений» в отношении РФ и лидера страны.

«Если каждое из этих проявлений ... принимать близко к сердцу ... ничего хорошего не получится. Поэтому относимся к этому спокойно ... продолжаем работать», — указал представитель Кремля.

Вместе с тем Песков подчеркнул, что Москва тщательно фиксирует подобные действия.

