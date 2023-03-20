Кремль спокойно отнесся к выдаче ордера на «арест» Путина
Кремль относится спокойно к решению Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на «арест» президента Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее МУС принял решение об «аресте» Путина, а также детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Россия не признает юрисдикцию суда.
Комментируя ситуацию, Песков подчеркнул, что Москва наблюдает большое количество «откровенно враждебных проявлений» в отношении РФ и лидера страны.
«Если каждое из этих проявлений ... принимать близко к сердцу ... ничего хорошего не получится. Поэтому относимся к этому спокойно ... продолжаем работать», — указал представитель Кремля.
Вместе с тем Песков подчеркнул, что Москва тщательно фиксирует подобные действия.
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