На Украине откроют представительство МУС
В Гааге подписано соглашение об открытии представительства Международного уголовного суда на Украине. Об этом сообщили в офисе украинского генпрокурора.
На сегодняшний день Киев не ратифицировал Римский статус МУС, но несмотря на это Украина часто обращается к его прокурорам.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли, в том числе Россия, Индия, Индонезия, Казахстан, Азербайджан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция и другие.
Ранее бывший уполномоченный МИД по верховенству права, сенатор Константин Долгов в разговоре с НСН заявил, что решение Международного уголовного суда об аресте Путина нанесло мощный удар по ООН.
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