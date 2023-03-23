На Украине откроют представительство МУС

В Гааге подписано соглашение об открытии представительства Международного уголовного суда на Украине. Об этом сообщили в офисе украинского генпрокурора.





На сегодняшний день Киев не ратифицировал Римский статус МУС, но несмотря на это Украина часто обращается к его прокурорам.

Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли, в том числе Россия, Индия, Индонезия, Казахстан, Азербайджан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция и другие.

Ранее бывший уполномоченный МИД по верховенству права, сенатор Константин Долгов в разговоре с НСН заявил, что решение Международного уголовного суда об аресте Путина нанесло мощный удар по ООН.

