Володин анонсировал поправки по запрету деятельности МУС в России

Профильные комитеты Госдумы приступили к подготовке поправок, призванных запретить деятельность Международного уголовного суда и международных органов, придерживающихся антироссийской политики, в России. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщило агентство РИА Новости.

Володин предложил запретить работу МУС в России

Политик предложил уголовное наказание за призывы к исполнению решений антироссийских международных органов.

По словам Володина, за подобные преступления должны быть предусмотрены меры наказания в виде штрафов и лишения свободы.

Ранее Володин заявил, что политическая система Запада вместе с ее лидерами деградировали и ответственные за это американские политики должны предстать перед международным трибуналом.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Поправки Уголовный КодексГаагский СудВячеслав Володин

Горячие новости

Все новости

партнеры