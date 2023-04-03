Володин анонсировал поправки по запрету деятельности МУС в России
Профильные комитеты Госдумы приступили к подготовке поправок, призванных запретить деятельность Международного уголовного суда и международных органов, придерживающихся антироссийской политики, в России. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщило агентство РИА Новости.
Политик предложил уголовное наказание за призывы к исполнению решений антироссийских международных органов.
По словам Володина, за подобные преступления должны быть предусмотрены меры наказания в виде штрафов и лишения свободы.
Ранее Володин заявил, что политическая система Запада вместе с ее лидерами деградировали и ответственные за это американские политики должны предстать перед международным трибуналом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru