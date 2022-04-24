Незваный гость. Страны Евросоюза неоднозначно реагируют на возможное вступление Украины в ЕС
Ученые и политики в эфире НСН строят прогнозы о возможности вступления Украины в Евросоюз – странах, которые будут «за» и «против».
Европа специально разрешит вступить Украине в союз, чтобы показать, что поддерживает ее. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский.
Ранее Глава МИД Австрии Александр Шалленберг высказался против того, чтобы принимать Украину в Евросоюз, сообщает Heute. Шалленберг считает, что есть другие возможности партнерства Киева и ЕС. Речь идет о присоединении к Единой экономической зоне или сохранении действующего уровня Соглашения об ассоциации, сообщает Газета.ru.
«Если Украина войдет в ЕС, то европейские страны возьмут на себя довольно тяжелое бремя. Но видимо сейчас это их уже не пугает, хотя раньше пугало. Вопрос только в том, в каком территориальном составе Украина войдет в ЕС… Это скорее акт для политической поддержки и легальная основа для экономической поддержки, потому что в Украину надо будет вкладывать немалые деньги. Но видимо, ЕС готов к этому, по крайней мере на словах. Но, наверное, население Европы примет этот шаг, как элемент моральной, психологической, политической и экономической поддержки», - заключил Вардомский.
На Украине считают, что вступление в Евросоюз состоится уже в 2024 году. Об этом заявила министр экономики страны Юлия Свириденко в своей колонке для «Украинской правды».
«Мы рассчитываем получить статус кандидата на вступление в ЕС уже летом этого года. Первая часть нашей заявки уже подана», — указала министр, добавив, что Киев «такими же стремительными темпами» выполнит все требования как будущий член ЕС.
В Европе есть как минимум две страны, которые сделают все, чтобы Украина не вошла в ЕС - Франция и Германия. Об этом сообщает издание News.ru со ссылкой на члена Совета Федерации России Сергея Цекова.
По его словам, Парижу и Берлину не нужны «новые нахлебники и проблемы с безопасностью». Сенатор подчеркнул, что Киев «будет сидеть на бюджете Германии и Франции.
Один из лидеров украинской оппозиции Юрий Бойко через Telegram-канал «Радиоточка НСН» согласился с экс-президентом Украины Виктором Януковичем, что главная ошибка Украины за 30 лет - потеря дружбы с Россией.
«Из-за этого экономически мы очень сильно потеряли, рабочие места, экспорт. Потеряв Россию, мы особо ничего не приобрели в Евросоюзе. Мы давно живем без Международного валютного фонда. Они не дают денег, боятся, что их здесь украдут. Надо строить промышленность, а не бегать за кредитами, восстанавливать отношения с Россией, с соседями по СНГ, - это наши традиционные рынки», - отметил он.
Чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Украина на переговорах с российской стороной выдвинула требование о невмешательстве вхождению страны в ЕС, потому что после вступления в Евросоюз большинство стран были приняты в НАТО.
«Когда Молдавия готовилась вступить в Евросоюз, я почитал текст соглашения – там в конце записано, что страна, которая вступает в ЕС, будет участвовать во всех военных, экономических и других действиях Евросоюза. Это фактически подготовка страны к вступлению в НАТО. Возьмем прибалтийские страны, которые вошли в ЕС – все потом были приняты в НАТО. Ведь пункт о том, что Украина не будет вступать в военные союзы, перечеркнул бы заявления киевской власти о стремлении в НАТО», - сказал Корчмарь.
Украина подала заявку на членство в ЕС 1 марта, обращение Киева зарегистрировали и начали процедуру рассмотрения, напоминает «Свободная пресса».
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