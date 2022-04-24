Незваный гость. Страны Евросоюза неоднозначно реагируют на возможное вступление Украины в ЕС

Ранее Глава МИД Австрии Александр Шалленберг высказался против того, чтобы принимать Украину в Евросоюз, сообщает Heute. Шалленберг считает, что есть другие возможности партнерства Киева и ЕС. Речь идет о присоединении к Единой экономической зоне или сохранении действующего уровня Соглашения об ассоциации, сообщает Газета.ru.

«Если Украина войдет в ЕС, то европейские страны возьмут на себя довольно тяжелое бремя. Но видимо сейчас это их уже не пугает, хотя раньше пугало. Вопрос только в том, в каком территориальном составе Украина войдет в ЕС… Это скорее акт для политической поддержки и легальная основа для экономической поддержки, потому что в Украину надо будет вкладывать немалые деньги. Но видимо, ЕС готов к этому, по крайней мере на словах. Но, наверное, население Европы примет этот шаг, как элемент моральной, психологической, политической и экономической поддержки», - заключил Вардомский.