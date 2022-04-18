Зеленский передал заполненную анкету на вступление Украины в Евросоюз

В сообщении говорится, что Зеленский поблагодарил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Европейского совета Шарля Мишеля, а также верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля и Матти Маасикаса, за оперативную работу по предоставлению анкеты-опросника.

«Сегодня – один из этапов для нашего государства к вступлению в Евросоюз, стремление, к которому идет наш народ и за которое борется. Мы верим, что получим поддержку и станем кандидатом», – отметил украинский президент.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Киев передала Зеленскому опросник и пообещала «помочь заполнить его не в течение лет, а в течение недель», сообщает телеканал «360».

