Зеленский передал заполненную анкету на вступление Украины в Евросоюз

Президент Украины Владимир Зеленский передал главе представительства ЕС в Киеве Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник, что необходимо для получения страной статуса кандидата на вступление в Евросоюз, сообщает пресс-служба украинского лидера.

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В сообщении говорится, что Зеленский поблагодарил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Европейского совета Шарля Мишеля, а также верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля и Матти Маасикаса, за оперативную работу по предоставлению анкеты-опросника.

«Сегодня – один из этапов для нашего государства к вступлению в Евросоюз, стремление, к которому идет наш народ и за которое борется. Мы верим, что получим поддержку и станем кандидатом», – отметил украинский президент.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Киев передала Зеленскому опросник и пообещала «помочь заполнить его не в течение лет, а в течение недель», сообщает телеканал «360».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:КандидатыЕвросоюзУкраинаВладимир Зеленский
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