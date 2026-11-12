Россиянка Андреева пробилась в плей-офф Итогового турнира WTA
Российская спортсменка Мирра Андреева вышла в плей-офф Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Индиан-Уэллсе.
В матче группового этапа теннисистка обыграла белоруску Арину Соболенко со счетом 6:4, 6:0. Андреева, которая ранее одержала победу над украинкой Элиной Свитолиной, гарантировала себе одно из первых мест в группе. С кем россиянка встретится в полуфинале, станет известно позднее.
Как пишет ТАСС, 19-летняя Андреева стала первой спортсменкой из РФ за 10 лет, которой удалось выйти из группы на Итоговом турнире WTA в одиночном разряде.
Мирра Андреева занимает третье место в рейтинге ассоциации, напоминает 360.ru.
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