По словам парламентария, Европа заявляет о желании стать независимее, однако с началом спецоперации России на Украине «они буквально ведут себя как вассалы Соединенных Штатов». Дэйли отметила, что европейские интересы «приносятся в жертву интересам США, противостоящим России».

Депутат указала, что в интересах Европы жить в мире с Россией, и добиться этого можно, договорившись о безопасности с Москвой; однако «Европа делает все с точностью до наоборот».

При этом стратегическую независимость ЕС уменьшают разговоры о расширении НАТО, которая «никогда не приносила куда-либо мир» и «решает проблемы, которые сама создает».

Кроме того, парламентарий раскритиковала санкции Запада в отношении России, отметив, что ограничения не работают и не станут сдерживающим фактором.

«Если Европа перекроет поставки российских энергоносителей, чего добиваются США, то сотни тысяч, а возможно, и миллионы европейцев потеряют работу… И не стоит забывать, что ни одна из этих мер не повлияет на спасение ни одной украинской жизни, но разрушит европейскую экономику», — заключила Дэйли.

