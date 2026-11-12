При атаке ВСУ в Омской области пострадал один человек
12 ноября 202607:22
Юлия Савченко
Один человек пострадал при атаке украинских беспилотников в Омской области. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.
В среду, 11 ноября в Омской области отразили атаку дронов ВСУ, на местах падения обломков БПЛА работали оперативные службы, напоминает 360.ru.
«В результате вчерашней атаки на наш регион пострадал один человек», - написал Хоценко на платформе «Макс».
Состояние пострадавшего удовлетворительное. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, необходимая медицинская помощь оказывается.
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