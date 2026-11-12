При атаке ВСУ в Омской области пострадал один человек

Один человек пострадал при атаке украинских беспилотников в Омской области. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.

При пожаре после атаки дронов в Усть-Луге пострадали три человека

В среду, 11 ноября в Омской области отразили атаку дронов ВСУ, на местах падения обломков БПЛА работали оперативные службы, напоминает 360.ru.

«В результате вчерашней атаки на наш регион пострадал один человек», - написал Хоценко на платформе «Макс».

Состояние пострадавшего удовлетворительное. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, необходимая медицинская помощь оказывается.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПострадавшиеБеспилотникиОмская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры