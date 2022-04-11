В ЕС подтвердили стремление к военному урегулированию конфликта на Украине

Ранее Боррель во время своего визита в Киев пожелал, чтобы украинский конфликт был «выигран на поле боя», а не разрешен дипломатическим путем, напоминает телеканал «360».

На встрече министров иностранных дел глава евродипломатии подтвердил свое заявление.

Кроме того, Боррель сообщил о намерении Евросоюза расширять военную помощь Украине, отмечает Газета.ру.

