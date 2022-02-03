«Неуправляемая!» Смену должности Поклонской связали с ее «опасностью для власти»

«Поклонская – неудобная для властей, она неуправляемая. Для российских властей ключевая добродетель любого системного политика или чиновника – это управляемость. Поклонская опасна тем, что у нее есть свои собственные взгляды и своя позиция, которую она не боится декларировать. А от неуправляемых элементов власть избавляется», - сказал Салин.

По его словам, от Поклонской нельзя было «жестко избавиться», а теперь надо смотреть, произойдет ли с ней трансформация.

«От Поклонской нельзя было жестко избавляться, и вот ее хотели выслать на периферию и даже за пределы периферии. Она по каким-то причинам отказалась и осталась в Москве. Посмотрим, будет ли она трансформировать свое поведение, изменились ли условия сделки между ней и властью. Время покажет, станет она более системной или нет», - указал политолог.

Он напомнил, в чем взгляды экс-депутата Госдумы расходились с властями.

«У госпожи Поклонской есть свои собственные взгляды. Они в свое время совпадали с курсом власти, а когда что-то не совпадало, она это озвучивала – касательно повышения пенсионного возраста и QR-кодов. Другой пример – это бывший депутат Госдумы Оксана Пушкина. Опасность таких людей для власти заключается в том, что курс может измениться, а люди своих взглядов не поменяют, и тогда они пойдут перпендикулярными курсами», - отметил Салин.

По словам политолога, деятельность Россотрудничества сейчас фактически «заблокирована», при этом Поклонской могут доверить там украинское направление.

«Посмотрим, может быть, госпожа Поклонская внесет что-то новое в деятельность Россотрудничества, потому что по направлению традиционных инструментов влияния там фактически деятельность ведомства заблокирована. Посмотрим, какой у нее будет реальный функционал, скорее всего это будет украинское направление, и самое главное – какие будут возможности и ресурсы. У Россотрудничества достаточно ограниченные ресурсы, плюс украинское направление – это то направление, на котором возможность действовать существенно ограничена», - разъяснил собеседник «Радиоточки НСН».

При этом он назвал «адекватной» смену должности Поклонской.

«С учетом того, что Поклонская, скорее всего, саама отказалась от должности посла, в текущих условиях замена выглядит адекватной», - заключил Салин.

Со своей стороны, политолог Глеб Павловский подтвердил «Радиоточке НСН», что Поклонская ушла с должности посла РФ в Кабо-Верде по собственному желанию.

«Это ее просьба, она же сама ушла с должности посла», - сказал Павловский.

Наталья Поклонская стала известна широкой публике в бытность прокурором Крыма. Она занимала этот пост после присоединения региона к России. За миловидную внешность прокурора стали называть «няшей». А после того, как она заявила, что «здесь я прокурор и поэтому никаких няш, мяш и тому подобное я не допущу», выражение «Няш-Мяш» стало мемом и прозвищем Поклонской.