На Украине объявили в розыск Никиту Михалкова

Актер и режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков объявлен в розыск по линии Службы безопасности Украины. Соответствующие сведения размещены в базе ведомства.

По данным СБУ, кинематографист разыскивается с марта 2022 года.

Кроме того, известно, что Михалков включен в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец», запрещенного и заблокированного в России.

Ранее СБУ объявила в розыск российского блогера и продюсера Дмитрия «Гоблина» Пучкова, напоминает Ura.ru.

