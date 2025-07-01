На Украине объявили в розыск Никиту Михалкова
1 июля 202507:59
Актер и режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков объявлен в розыск по линии Службы безопасности Украины. Соответствующие сведения размещены в базе ведомства.
По данным СБУ, кинематографист разыскивается с марта 2022 года.
Кроме того, известно, что Михалков включен в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец», запрещенного и заблокированного в России.
Ранее СБУ объявила в розыск российского блогера и продюсера Дмитрия «Гоблина» Пучкова, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru