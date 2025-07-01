Трамп: Без субсидий Маску придется закрыть лавочку и вернуться в ЮАР

Президент США Дональд Трамп обратился к бизнесмену Илону Маску, допустив, что тот мог бы «закрыть лавочку» и вернуться на родину в ЮАР. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.

Ранее Маск раскритиковал принятый в США законопроект о сокращении федеральных расходов и серьезных налоговых льготах, который продвигал Трамп. Миллиардер подчеркнул, что конгрессмены, выступающие за эту инициативу, в следующем году проиграют праймериз.

На фоне критики бизнесмена Трамп указал, что «электромобили - это прекрасно», но не всех следует заставлять владеть ими.

«Илон может получить больше субсидий, чем любой другой человек в истории, и без субсидий ему, вероятно, пришлось бы закрыть лавочку и вернуться домой, в Южную Африку», - подчеркнул американский президент.

Между тем стало известно, что компания Маска SpaceX заключила контракт с Пентагоном на создание военной спутниковой группировки MILNET, пишет 360.ru.

