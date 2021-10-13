«Как в СССР». «Неудобную» Поклонскую послали в Кабо-Верде, «чтобы не мелькала»
Василий Корчмарь объяснил назначение бывшего генпрокурора Крыма послом в экзотическую африканскую страну.
Чрезвычайный и полномочный посланник II класса в отставке Василий Корчмарь в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил назначение бывшего генпрокурора Крыма, экс-депутата Госдумы Натальи Поклонской чрезвычайным и полномочным послом в Кабо-Верде.
«Это мне напоминает советские времена, когда не очень удобного человека, имеющего свое мнение, отправляли послом за границу. Это однозначно, что она направлена, чтобы не мелькала перед глазами. Мы знаем ее мировоззрение по многим вопросам, как она критиковала многие направления. Обычно в такие страны и отправляют, которые большого значения политического, экономического и торгового для нас не имеют», - отметил Корчмарь.
При этом он выразил уверенность, что Поклонская справится со всеми задачами, поставленными перед ней как послом.
«У Поклонской много организаторских способностей, есть прокурорская дисциплина, она с этим справится без проблем. Большого значения нет – есть у нее опыт или нет. Она наберется этого опыта за полгода. Когда поваришься в дипломатической кухне, опыт приходит сам собой. К тому же там по различным направлениям работает очень много профессионалов, которые обеспечивают нормальную работу посольства. Сама работа посла – это дипломатические приемы, встречи с главами государства, поездки. Это все обогащает человека как профессионала. Для нее это почетная должность. Не каждой женщине дана возможность быть дипломатом, представлять свою страну на международной арене», - заявил дипломат.
Корчмарь отметил, что не всегда назначение послом человека без дипломатического опыта бывает успешным, но выразил уверенность, что Поклонская не станет отрицательным примером.
«В истории дипломатии были случаи, когда послом назначали человека без дипломатического опыта. Можно вспомнить, как назначили послом Украины Михаила Зурабова, бывшего главу пенсионного фонда РФ. Тогда все были очень удивлены: человек, который развалил все, что можно было на разных должностях, был назначен послом. В итоге мы получили нулевую работу, что касается нашей политики в Украине, Майдан и все остальное. Тогда мы прозевали эту ситуацию. Бывают такие люди. Видимо, у него не было таких способностей. Но случай Поклонской несколько иной. У нее есть действительно принципиальная позиция. Она действительно болеет за интересы государства. У нее есть опыт жизненный и работы с людьми. Она справится», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
13 октября на официальном портале правовой информации был опубликован указ о назначении Натальи Поклонской послом России в Кабо-Верде.
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