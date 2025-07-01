Минпросвещения России проанализирует качество обучения детей с ОВЗ

Министерство просвещения проанализирует качество обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на дому. Об этом рассказала глава департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Лариса Фальковская в беседе с РИА Новости.

По словам чиновницы, ведомство проведет анализ организации этой формы обучения «с точки зрения полноты и качества обеспечения специальных условий».

«Это показывает, что система постепенно, не всегда быстро меняется, давая детям возможность выбора и создавая условия для комфортного обучения», - подчеркнула Фальковская.

Глава департамента отметила, что министерство провело большую работу для повышения качества и доступности образования для детей с ОВЗ и инвалидностью. При этом чиновники актуализируют нормативное правовое обеспечение учеников, учитывая мнения семей.

Ранее Минпросвещения разработало приказ о введении в школах оценок за поведение, соответствующий пилотный проект стартует с сентября, пишет 360.ru.

