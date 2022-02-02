Поклонская назначена на должность замглавы Россотрудничества

Отмечается, что документ вступает в силу в день подписания. Этим же указом Путин освободил Поклонскую от должности чрезвычайного и полномочного посла РФ в Кабо-Верде.

Ранее стало известно, что в силу личных обстоятельств Поклонская не вступила в должность посла России в Кабо-Верде, несмотря на назначение в октябре 2021 года. При этом экс-депутат заявила, что готова на любую должность, где она будет «полезна государству».

