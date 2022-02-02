Поклонская назначена на должность замглавы Россотрудничества

Президент РФ Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую замглавой Россотрудничества. Указ президента размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

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Отмечается, что документ вступает в силу в день подписания. Этим же указом Путин освободил Поклонскую от должности чрезвычайного и полномочного посла РФ в Кабо-Верде.

Ранее стало известно, что в силу личных обстоятельств Поклонская не вступила в должность посла России в Кабо-Верде, несмотря на назначение в октябре 2021 года. При этом экс-депутат заявила, что готова на любую должность, где она будет «полезна государству».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
ТЕГИ:Наталья Поклонская
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