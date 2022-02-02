Поклонская назначена на должность замглавы Россотрудничества
Президент РФ Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую замглавой Россотрудничества. Указ президента размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что документ вступает в силу в день подписания. Этим же указом Путин освободил Поклонскую от должности чрезвычайного и полномочного посла РФ в Кабо-Верде.
Ранее стало известно, что в силу личных обстоятельств Поклонская не вступила в должность посла России в Кабо-Верде, несмотря на назначение в октябре 2021 года. При этом экс-депутат заявила, что готова на любую должность, где она будет «полезна государству».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,1 млн+142 тыс. / сут.
Умерли
333 тыс.+678 / сут.
Выздоровели
10,3 млн+48 426 / сут.
- ООН: в Африке недоедают свыше 281 млн человек
- Поклонская назначена на должность замглавы Россотрудничества
- Собянин заявил о выходе Москвы на плато по заболеваемости COVID-19
- Псаки: США больше не называют вторжение на Украину «неминуемым»
- Путин в разговоре с Джонсоном указал на неадекватность реакции НАТО
- МИД РФ заявил об ответных санкциях против немецких СМИ
- «Мы пивная страна»: Развенчан миф, что Россия является «водочной страной»
- Москвичам рассказали, когда растает снег
- «Локдаун не поможет»: В Госдуме объяснили отсутствие ограничений при «омикроне»
- Пентагон подтвердил переброску дополнительных войск в Европу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru