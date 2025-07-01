На танкере у берегов Ливии произошел взрыв
Взрыв прогремел на нефтяном танкере Vilamoura неподалеку от побережья Ливии. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на данные компании-оператора TMS Tankers.
Судно перевозило около 1 млн баррелей нефти. Причины взрыва не уточняются. По данным оператора, экипаж танкера не пострадал, загрязнения окружающей среды нет.
После ЧП судно будет отбуксировано в Грецию, где специалисты проведут оценку нанесенного ущерба.
По данным СМИ, с апреля Vilamoura якобы дважды заходил в порты России для перевозки казахстанской нефти.
Ранее в Оманском заливе загорелся танкер Adalynn, на борту которого находились семь граждан РФ, включая капитана, напоминает Ura.ru. Экипаж эвакуировали.
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