На танкере у берегов Ливии произошел взрыв

Взрыв прогремел на нефтяном танкере Vilamoura неподалеку от побережья Ливии. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на данные компании-оператора TMS Tankers.

Судно перевозило около 1 млн баррелей нефти. Причины взрыва не уточняются. По данным оператора, экипаж танкера не пострадал, загрязнения окружающей среды нет.

После ЧП судно будет отбуксировано в Грецию, где специалисты проведут оценку нанесенного ущерба.

По данным СМИ, с апреля Vilamoura якобы дважды заходил в порты России для перевозки казахстанской нефти.

Ранее в Оманском заливе загорелся танкер Adalynn, на борту которого находились семь граждан РФ, включая капитана, напоминает Ura.ru. Экипаж эвакуировали.

