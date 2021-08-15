Нет зрелости. В России объяснили усиление русофобии на Украине
Политики и политологи в эфире НСН сделали выводы о причинах и следствиях усиления русофобии на Украине.
Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин считает, что на Украине укоренилась русофобия. Также законодатель назвал политиков-русофобов и рассказал о судьбе русскоязычного населения Крыма и Кубани, если территории перейдут под юрисдикцию Киева.
Волошин считает, что на Украине часть граждан боится улучшения отношений России и Украины и желает, заявил парламентарий в эфире телеканала News One.
Практически одновременно на YouTube-канале Украина.ру политолог-американист Рафаэль Ордуханян объяснил причины развития русофобии на Украине и постсоветском пространстве в целом.
«Симптомы начинались давно. Вышла книга Кучмы «Украина — это не Россия», и мы промолчали. Все нормально, скидки на газ шли, как были, так они и есть. Потом стали выступления, потом переписывания истории», — подчеркнул политолог-американист.
Все это, по мнению политолога, произошло из-за упущений России во взаимоотношениях с Украиной и одновременным ростом влияния со стороны США, в том числе посредством развития НКО.
«Когда вы сидите с друзьями допоздна, а ребенка послали спать, а он высовывается и смотрит. Ему же интересно со взрослыми. Он делает первый шаг из-за двери и смотрит, как происходит ситуация. Видит, замечания нет. Еще, пожалуйста, шаг, и еще шаг. И вдруг вы видите, что он около вас крутится, не спит. Вы его тогда шлепаете, он бежит обратно, плачет. А надо было, когда он высовывался, сказать: "Спать, и чтобы я тебя больше не видел"», — сделал вывод эксперт.
По мнению американиста, России необходимо проводить жесткую политику на постсоветском пространстве в своих интересах.
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН опроверг заявление президента США Джо Байдена, который на Мюнхенской конференции по безопасности о том, что для Европы и США остаётся отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне влияния России.
«Пока не уйдет это поколение политиков, которое выросло на злостной русофобии, которое никак не могут простить, что Россия перестала быть страной, в 1990-е выполнявшей все указания американцев, трудно рассчитывать на существенное улучшение российско-американских отношений. Нужно время. Мы рано или поздно этого дождемся», - заключил сенатор.
Член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН рассказал, что киевская власть занимается самообманом. По его мнению, большинство украинских политиков уже смирились, что Крым не вернуть, но они вынуждены выступать с противоположными заявлениями.
«Они находятся в плену этих устремлений по возвращению Крыма в состав Украины. Это повторяет и президент, и оппозиция. Нет еще государственной смелости объективно оценить ситуацию на Украине и ситуацию с Крымом. Они находятся в плену стереотипов еще со времен независимости Украины. Они базируется на украинском национализме и русофобии», - отметил он.
Напомним, Украина считает Крым «временно оккупированной территорией». Президент РФ неоднократно заявлял, что вопрос Крыма решён в соответствии с нормами международного права и «закрыт окончательно».
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