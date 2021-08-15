Нет зрелости. В России объяснили усиление русофобии на Украине

«Когда вы сидите с друзьями допоздна, а ребенка послали спать, а он высовывается и смотрит. Ему же интересно со взрослыми. Он делает первый шаг из-за двери и смотрит, как происходит ситуация. Видит, замечания нет. Еще, пожалуйста, шаг, и еще шаг. И вдруг вы видите, что он около вас крутится, не спит. Вы его тогда шлепаете, он бежит обратно, плачет. А надо было, когда он высовывался, сказать: "Спать, и чтобы я тебя больше не видел"», — сделал вывод эксперт.

По мнению американиста, России необходимо проводить жесткую политику на постсоветском пространстве в своих интересах.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН опроверг заявление президента США Джо Байдена, который на Мюнхенской конференции по безопасности о том, что для Европы и США остаётся отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне влияния России.

«Пока не уйдет это поколение политиков, которое выросло на злостной русофобии, которое никак не могут простить, что Россия перестала быть страной, в 1990-е выполнявшей все указания американцев, трудно рассчитывать на существенное улучшение российско-американских отношений. Нужно время. Мы рано или поздно этого дождемся», - заключил сенатор.