«Сталкивают братские народы!» В Совфеде ответили Байдену про суверенитет Украины

«Россия никого не ослабляет, поскольку к границам России стремительно приближается НАТО. По сути пусковые установки НАТО уже по всему периметру российской границы. Что касается Украины, то она не нужна ни американцам, ни НАТО. Она нужна как постоянно действующий раздражитель, чтобы постоянно поддерживать очаг напряженности. Украинские власти стали орудием в руках этих реакционных сил, которые сталкивают два братских народа. Не понимая, что Россия как была, так и останется самым близким народом для украинцев. Украину просто используют в борьбе с Россией», - заявил Джабаров.

Он признался, что не относится к тем людям, которые считают, что «после прихода нового президента США что-то поменяется в наших отношениях».

«Могут быть какие-то тактические моменты, а с точки зрения стратегии никогда в политике американских руководителей ничего не менялось. Что Трамп? Говорил одно, а делал другое. Больше всего санкций было введено даже не при Обаме, а при Трампе. Хотя внешне против России особо не высказывался. А Байден опытный политик, он сделает то, что выгодно Соединенным Штатам. Пока не уйдет это поколение политиков, которое выросло на злостной русофобии, которое никак не могут простить, что Россия перестала быть страной, в 1990-е выполнявшей все указания американцев, трудно рассчитывать на существенное улучшение российско-американских отношений. Нужно время. Мы рано или поздно этого дождемся», - заключил сенатор.

Ранее Владимир Джабаров в эфире НСН рассказал, что Евросоюз не оценил «уступки», на которые шла Россия в последние годы.

