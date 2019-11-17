«Холодный душ» для русофобов. Царев о действиях Путина на Донбассе

17 ноября 201913:02
Ольга Болдырева

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН раскрыл секрет Путина, которому удалось добиться разведения сил на Донбассе.

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин отметил, что у Владимира Путина много успехов, один из последних - разведение сил в Донбассе. Об этом бывший дипломат заявил в интервью «24 каналу», сообщает Газета.ru.

Климкин признал успехи российского президента с сожалением. Он обратил внимание, что успех в Донбассе еще необходимо реализовать, но «символически он есть».

«Успех заключается в том, что происходит разведение», — цитирует Климкина РИА Новости.

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Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН отметил, что заявление Климкина не одиночное. Эксперт назвал состоявшееся разведение военных сил в Донбассе холодным душем для русофобов Украины.

«О том, о чем говорит Климкин, говорят практические все украинские политологи. То, что происходит на Донбассе сейчас – это холодный душ для многих русофобски настроенных политиков на Украине. Европа, США меняют свое отношение к России и к конфликту на Донбассе. Он уже никому не интересен. Было время, когда все подливали масло в огонь этого конфликта. Сейчас, наоборот, внешние силы оказывают давление на Украину, чтобы его погасить. Без этой позиции европейских лидеров, США и четкой, жесткой позиции Путина разведения сил бы не было – мы помним, как шатался Зеленский, проводить разведение или нет. Путин чутко уловил изменение отношения международного сообщества к проблеме на Донбассе и сразу ужесточил свои требования. Поэтому он смог добиться, чтобы до нормандской встречи было разведение, и это разведение произошло», - сделал вывод собеседник НСН.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире НСН оценил процесс разведения войск сил народного ополчения и ВСУ на Донбассе.

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ФОТО: Дэн Леви/РИА Новости
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