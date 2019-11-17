«Холодный душ» для русофобов. Царев о действиях Путина на Донбассе

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин отметил, что у Владимира Путина много успехов, один из последних - разведение сил в Донбассе. Об этом бывший дипломат заявил в интервью «24 каналу», сообщает Газета.ru.

Климкин признал успехи российского президента с сожалением. Он обратил внимание, что успех в Донбассе еще необходимо реализовать, но «символически он есть».

«Успех заключается в том, что происходит разведение», — цитирует Климкина РИА Новости.