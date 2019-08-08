Сенатор: Украине не хватает смелости признать Крым российским

К заявлению украинского президента Владимира Зеленского о возвращении Крыма Украине не нужно относиться всерьез. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «Крым может вернуться в состав Украины только при условии, если Россия перестанет существовать», — заявил сенатор.

Ранее Зеленский заявил, что Крым, подконтрольный России, вернется в состав Украины. «Я точно знаю, что настанет день, когда он обязательно возвратится и разъединенные крымскотатарские семьи соберутся за одним столом», — сказал украинский лидер.

Член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН рассказал, что киевская власть занимается самообманом. По его мнению, большинство украинских политиков уже смирились, что Крым не вернуть, но они вынуждены выступать с противоположными заявлениями.

«Они находятся в плену этих устремлений по возвращению Крыма в состав Украины. Это такая общая позиция, которую озвучивают. Причем, я думаю, в подавляющем большинстве они уверены, что этого не произойдет. Но периодически проскакивают такие высказывания среди киевской верхушки. Это повторяет и президент, и оппозиция. Нет еще государственной смелости объективно оценить ситуацию на Украине и ситуацию с Крымом. Они находятся в плену стереотипов еще со времен независимости Украины. Они базируется на украинском национализме и русофобии», - отметил он.