Сенатор: Украине не хватает смелости признать Крым российским
Член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН оценил заявления украинской власти по поводу возвращения полуострова.
К заявлению украинского президента Владимира Зеленского о возвращении Крыма Украине не нужно относиться всерьез. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «Крым может вернуться в состав Украины только при условии, если Россия перестанет существовать», — заявил сенатор.
Ранее Зеленский заявил, что Крым, подконтрольный России, вернется в состав Украины. «Я точно знаю, что настанет день, когда он обязательно возвратится и разъединенные крымскотатарские семьи соберутся за одним столом», — сказал украинский лидер.
Член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН рассказал, что киевская власть занимается самообманом. По его мнению, большинство украинских политиков уже смирились, что Крым не вернуть, но они вынуждены выступать с противоположными заявлениями.
«Они находятся в плену этих устремлений по возвращению Крыма в состав Украины. Это такая общая позиция, которую озвучивают. Причем, я думаю, в подавляющем большинстве они уверены, что этого не произойдет. Но периодически проскакивают такие высказывания среди киевской верхушки. Это повторяет и президент, и оппозиция. Нет еще государственной смелости объективно оценить ситуацию на Украине и ситуацию с Крымом. Они находятся в плену стереотипов еще со времен независимости Украины. Они базируется на украинском национализме и русофобии», - отметил он.
Собеседник НСН назвал украинского президента заложником сложившейся системы. Вместе с тем, сенатор уверен, что украинское общество в массе предпочло бы нормализовать ситуацию в стране разборкам о принадлежности полуострова.
«Зеленский просто повторяет то, что говорят его предшественники. Он не может переступить через этот стереотип и объективно оценить ситуацию. Если ему удастся это сделать, тогда он будет настоящим государственным деятелем. Сохранив при этом уровень поддержки граждан. Если провести очень откровенный опрос, такой, когда люди бы не боялись высказать свое мнение, то можно было бы получить интересные результаты. Все-таки здравомыслящих людей на Украине больше, чем националистов одурманенных. Думаю, они предложат перестать заняться проблемами внутри Украины, и в первую очередь на Донбассе», - предположил он.
Ранее генеральный секретарь НАТО объяснил, почему Крым вошел в состав России. Йенс Столтенберг заявил, что Россия стала более напористой в политике, а также значительно нарастила свои военные возможности.
Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство крымчан высказались за присоединение к РФ, однако в Киеве результаты голосования не признали.
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