И русофобам, и русофилам. Зачем команда Зеленского хочет переименовать Россию
Президент Центра системного анализа и прогнозирования в эфире НСН заявил, что перед выборами в Раду команда Зеленского пытается играть в угоду всем избирателям.
Русский язык следует переименовать в «российский», а саму Россию нужно называть «Московией». С таким заявлением выступил советник Владимира Зеленского и кандидат в депутаты от президентской партии «Слуга народа» Никита Потураев.
Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в интервью НСН заявил, что Зеленский пытается угодить и русофилам, и русофобам (слушайте аудио).
«Эти идеи родились лет 20 назад, просто они снова вышли в информационное пространство. Потом они забываются и через какое-то время вновь выходят на авансцену. Сейчас - выборы, народ фонтанирует идеями, а Зеленскому нужно лавировать между русофобами и русофилами.
Лет 25 назад украинские филологи говорили, что украинский язык – русский, а русский – российский. Не все с этим согласны, есть и противоположные мнения. Свободные граждане свободной страны. Что хотят, то и воротят», - резюмировал Ищенко.
Свое мнение Никита Потураев обосновал тем, что на Украине существует только государственный и «единый» украинский язык, все остальное - языки национальных меньшинств, к которым в том числе русский.
Позиционирующий себя как филолог Потураев отметил, что «украинский» русский отделился от языка, на котором говорят жители России, — как грамматически, так и лексически, он «теперь вообще другой».
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