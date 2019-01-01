И русофобам, и русофилам. Зачем команда Зеленского хочет переименовать Россию

Русский язык следует переименовать в «российский», а саму Россию нужно называть «Московией». С таким заявлением выступил советник Владимира Зеленского и кандидат в депутаты от президентской партии «Слуга народа» Никита Потураев.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в интервью НСН заявил, что Зеленский пытается угодить и русофилам, и русофобам (слушайте аудио).

«Эти идеи родились лет 20 назад, просто они снова вышли в информационное пространство. Потом они забываются и через какое-то время вновь выходят на авансцену. Сейчас - выборы, народ фонтанирует идеями, а Зеленскому нужно лавировать между русофобами и русофилами.