Непоправимая ошибка. В России предостерегли Бербок от лицемерия
Признание ошибочным заявления главы МИД ФРГ о войне Запада против России не должно вести к лицемерию и новым убийствам из западного оружия на Украине.
Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала ошибкой свои слова о европейских странах, которые ведут войну против России. Об этом она заявила в интервью газете Tagesspiegel.
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сделала Кремлю подарок своим заявлением о «войне Европы с Россией», считает лидер партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц. Об этом политик написал в своей статье для издания Focus.
Мерц считает, что подобные высказывания недопустимы, и РФ сможет обернуть слова министра в свою пользу. Лидер ХДС подчеркнул, что в текущей напряженной ситуации следует взвешивать сказанное. По мнению Мерца, складывается впечатление, что в Берлине нет скоординированности по внешнеполитическим вопросам.
«Министр ... небрежно проговаривает такие вещи, которые берут на вооружение противники нашей помощи Украине. В трудные времена такая внешняя политика и политика в сфере безопасности обречены на провал в борьбе за поддержку населения», — считает политик.
Комментируя фразу Бербок, сказанную 24 января на заседании ПАСЕ, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался по-английски в заблокированном в России микроблоге Twitter.
Российский политик назвал немецкого министра дурой.
«Цепляющая фраза: "Мы воюем против России, а не против друг друга". Разве не замечательно, что министр иностранных дел Германии такая абсолютная и полезная дура?», - написал бывший президент России.
Политолог Александр Рар считает, что в настоящее время отношения между Германией и Россией «максимально испорчены». По мнению Рара, от Берлина и Москвы зависит стабильность в Европе, поэтому им придется, несмотря на возникшие сложности, исправлять всё и выстраивать отношения, «снова строить мир», сообщает «Вечерняя Москва».
«Это два больших народа, которые во многом создавали историю Европы. Более того, именно Германия и Россия в будущем будут определять систему безопасности Европы, когда наступят времена для честного, рационального и справедливого анализа», — заключил эксперт.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала признание Анналены Бербок чрезвычайно важным заявлением.
«Это чрезвычайное важное заявление! Не шучу», - написала она в своем Telegram-канале после признания Бербок.
При этом Захарова призвала министра иностранных дел Германии прекратить эскалацию кризиса на Украине, ведущую «к убийствам людей из западного оружия».
«Если Вы осознали свою ошибку искренне, Вы это поймете. Должны понять. А если опять лицемерите, то совершаете ошибку уже непоправимую», - подчеркнула Мария Захарова 11 февраля, в субботу.
Российский сенатор Алексей Пушков в Telegram прокомментировал заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о войне против России. По его словам, глава МИД сказала то, что и хотела. При этом дальнейшие попытки внешнеполитического ведомства ФРГ оправдаться ничего не меняют.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+12 845 / сут.
Умерли
396 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+8 258 / сут.
- Погиб строитель в результате обстрела ВСУ Курской области
- Минобороны РФ: Нанесен массированный удар по критически важным энергообъектам Украины
- Гурулиев объяснил ситуацию в Угледаре
- Непоправимая ошибка. В России предостерегли Бербок от лицемерия
- Бербок признала ошибкой свои слова «о войне против России»
- Украина из «Градов» повторно обстреляла город в Белгородской области
- Рогов заявил о скоплении 20-тысячной группировки ВСУ в Запорожской области
- После землетрясения в Турции засняли разлом шириной свыше 200 метров
- Гладков сообщил о потерях в Шебекино после обстрела ВСУ
- Переговоры без условий? Россия и Запад обмениваются сигналами о готовности к диалогу по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru