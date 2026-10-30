Глава МИД Люксембурга заявил об ущемлении в ЕС права на общение с Путиным
Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что европейские коллеги ущемляют его право на общение с президентом России Владимиром Путины, сообщает The Guardian.
Дипломат, один из немногих европейских политиков, поддерживавших контакты с российским лидером после начала спецоперации, рассказал о давлении со стороны коллег. По его словам, главы МИД других стран Евросоюза ставили под сомнение право Люксембурга вести диалог с Москвой и Киевом.
Министр назвал проблемой менталитет некоторых государств, которые считают, что вести дискуссии могут исключительно Франция, Германия или США.
Ранее глава МИД Люксембурга выступил против глобальной русофобии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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