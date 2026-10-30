Дипломат, один из немногих европейских политиков, поддерживавших контакты с российским лидером после начала спецоперации, рассказал о давлении со стороны коллег. По его словам, главы МИД других стран Евросоюза ставили под сомнение право Люксембурга вести диалог с Москвой и Киевом.

Министр назвал проблемой менталитет некоторых государств, которые считают, что вести дискуссии могут исключительно Франция, Германия или США.

Ранее глава МИД Люксембурга выступил против глобальной русофобии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

