«Выступая в Страсбурге, Бербок призвала к сплочению западных союзников, сказав памятные слова: «Мы ведем войну против России, а не друг против друга», — отмечает австралийский таблоид, подчеркивая реакцию российских государственных СМИ на заявление немецкого министра.

По мнению журналистов, выступление главы МИД Германии доказывают участие Германии и других страны Евросоюза в конфликте на Украине.

Ранее министерство иностранных дел Германии объяснило заявления главы ведомства Анналены Бербок о Европе, «ведущей войну» против России: по словам представителя МИД Кристиана Вагнера, министр хотела подчеркнуть намерения западных стран выступать против «российской агрессии».

