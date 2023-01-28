СМИ: Немцы призывают к отставке главы МИД Бербок после слов о «войне с Россией»

Немцы все активнее заявляют о необходимости отставки главы МИД ФРГ Анналены Бербок из-за ее заявления о ведении «войны с Россией», сделанном в Совете Европы. Об этом сообщает австралийское издание Exxpress.at.

В бундестаге потребовали уволить главу МИД Бербок после слов о войне против России

«Выступая в Страсбурге, Бербок призвала к сплочению западных союзников, сказав памятные слова: «Мы ведем войну против России, а не друг против друга», — отмечает австралийский таблоид, подчеркивая реакцию российских государственных СМИ на заявление немецкого министра.

По мнению журналистов, выступление главы МИД Германии доказывают участие Германии и других страны Евросоюза в конфликте на Украине.

Ранее министерство иностранных дел Германии объяснило заявления главы ведомства Анналены Бербок о Европе, «ведущей войну» против России: по словам представителя МИД Кристиана Вагнера, министр хотела подчеркнуть намерения западных стран выступать против «российской агрессии».

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