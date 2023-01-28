Дмитрий Медведев ответил на призывы представителей Запада срочно вооружать Украину

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отреагировал на призывы представителей Италии и Великобритании срочно предоставить Киеву стоящие на вооружении НАТО «истребители, и сотни танков, и дальнобойные ракетные системы» якобы для предотвращения экспансии России и мировой войны.

Украина требует у Запада 24 истребителя

«Во-первых, защита никому не нужной в Европе Украины не спасёт от возмездия одряхлевший Старый Свет, случись что. Во-вторых, если третья мировая война начнётся, то она, увы, будет не на танках и даже не на истребителях. Тогда уж точно – всё в труху», - написал он в субботу, 28 января.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала «Дом» подтвердил, что Киев вступил в переговоры с Западом о передаче Киеву авиации и дальнобойных ракет и ведет их в ускоренном режиме.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗападУкраинаВооружениеДмитрий Медведев
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