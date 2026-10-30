Экс-зампред Мурманской облдумы Степахно арестован по делу о госизмене
Задержан бывший заместитель председателя Мурманской областной Думы седьмого созыва Геннадий Степахно, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.
Он обвиняется в государственной измене из-за передачи закрытых сведений спецслужбам Украины. Депутат, являясь противником спецоперации на Украине, использовал служебное положение для сбора документов о работе правительства региона и инженерных объектах. Данные материалы он передавал Главному управлению разведки министерства обороны Украины.
Суд отправил Степахно под стражу на два месяца. Максимальное наказание за совершение этого преступления предусматривает пожизненное лишение свободы.
Ранее суд в Москве арестовал россиянина по обвинению в госизмене, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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