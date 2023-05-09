Немецкий цинизм. В ФРГ призывают воевать против России и не хотят поддерживать украинских беженцев

Но в Германии нет единой позиции по использованию поставляемого Украине вооружения для атак по российским территориям, заявил Тelegram-каналу «Радиоточка НСН» немецкий политолог Александр Рар. Он напомнил, что изначально Германия выступала против любых поставок Киеву, но быстро изменила свою позицию. Более того, в ФРГ грядущее контрнаступление ВСУ считают последним шансом Киева. Если украинское контрнаступление не принесет результатов, Запад во главе с США откажется от дальнейших поставок вооружения и вынудит Киев пойти на переговоры, считает Рар.

«В Германии есть надежда на то, что у украинцев есть последний большой шанс прорваться благодаря той технике, которая была поставлена. Но если этого прорыва не будет со стороны Украины, если все будет наоборот и состоится российский прорыв, вопрос о целесообразности поставок новых видов оружия будет стоять остро. Придут к выводу, что нужно вести переговоры о примирении или приостановке огня», - объяснил он.



Германия в складчину с Данией направит Украине 80 танков Leopard 1. Такую цифру поставок бронетехники назвал исполняющий обязанности министра обороны скандинавского королевства Троелс Лунд Поульсен.

По его оценке, такую партию танков для Киева можно назвать как «очень крупную». Свое заявление и.о. оборонного ведомства Дании сделал в эфире телеканалу TV2. Сроки поставок Поульсен не уточнил.