Немецкий цинизм. В ФРГ призывают воевать против России и не хотят поддерживать украинских беженцев
Германия мечется между военной поддержкой Киева и нежеланием выделять средства беженцам в том числе с Украины.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюзу следует продолжать поддержку Украины, сообщает ТАСС.
Выступая в Европарламенте он назвал «парад с солдатами, танками и ракетами», прошедший в Москве 9 мая, «демонстрацией силы», которая не должна запугать Европу.
Европейский Союз выделит 1 млрд евро на закупку снарядов для Вооруженных сил Украины, сообщает «МК». Деньги поступят из Европейского фонда мира, и будут направлены на совместные закупки странами ЕС снарядов и ракет у европейских компаний оборонно-промышленного комплекса.
Но в Германии нет единой позиции по использованию поставляемого Украине вооружения для атак по российским территориям, заявил Тelegram-каналу «Радиоточка НСН» немецкий политолог Александр Рар. Он напомнил, что изначально Германия выступала против любых поставок Киеву, но быстро изменила свою позицию. Более того, в ФРГ грядущее контрнаступление ВСУ считают последним шансом Киева. Если украинское контрнаступление не принесет результатов, Запад во главе с США откажется от дальнейших поставок вооружения и вынудит Киев пойти на переговоры, считает Рар.
«В Германии есть надежда на то, что у украинцев есть последний большой шанс прорваться благодаря той технике, которая была поставлена. Но если этого прорыва не будет со стороны Украины, если все будет наоборот и состоится российский прорыв, вопрос о целесообразности поставок новых видов оружия будет стоять остро. Придут к выводу, что нужно вести переговоры о примирении или приостановке огня», - объяснил он.
Германия в складчину с Данией направит Украине 80 танков Leopard 1. Такую цифру поставок бронетехники назвал исполняющий обязанности министра обороны скандинавского королевства Троелс Лунд Поульсен.
По его оценке, такую партию танков для Киева можно назвать как «очень крупную». Свое заявление и.о. оборонного ведомства Дании сделал в эфире телеканалу TV2. Сроки поставок Поульсен не уточнил.
На этом фоне в Германии решили не выделять федеральным землям дополнительные средства на беженцев, в том числе с Украины, несмотря на просьбы местных властей. Об этом сообщил в субботу портал телепрограммы Tagesschau со ссылкой на проект решения немецкого правительства.
По мнению журналистов, федеральное правительство не собирается увеличивать финансовую помощь для поддержки беженцев. Оно не готова выделять деньги землям больше запланированного, говорится в документе, подготовленном к саммиту.
Накануне, 8 мая, заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что вместо Германии вскоре может возникнуть «четвертый рейх». Он прогнозирует, что Германия может надолго утратить политическое и экономическое лидерство в Евросоюзе. В этом случае ее могут растерзать Польша и Прибалтика, пишет об этом Медведев в своем Telegram-канале 6 мая, в субботу.
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