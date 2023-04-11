Немцы попросили помощи у России после новых требований Киева
Очередные требования Украины о поставках военной техники разозлили немецких пользователей Twitter (заблокированная в РФ соцсеть), передает РИА Новости.
С новым требованием к властям ФРГ выступил замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник. Он призвал Берлин передать ВСУ истребители, военные корабли, подводные лодки и увеличить поставки бронетехники.
Немецкие комментаторы заявили, что киевские власти необходимо «поставить на место». Один из пользователей выразил надежду, что Россия положит конец «этому цирку».
Комментаторы напомнили, что Германия не обязана поставлять вооружения Украине, поскольку страна не входит в НАТО и Евросоюз.
На прошлой неделе в Сети обнародовали секретные документы Пентагона. В них говорится о поставках вооружений для ВСУ и состоянии украинской армии на начало марта, передает «Радиоточка НСН».
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