СМИ: Немецкие гаубицы оказались непригодны к применению в распутицу на Украине

По данным издания, артиллерийские системы «Пион» советского производства лучше работают в условиях грязи, так как оснащены металлическими «похожими на когти» гусеницами, пишет «Свободная пресса».

New York Times отмечает, что на минувшей неделе все немецкие САУ решили увезти с поля боя из-за невозможности покинуть местность самостоятельно при начале обстрела. Вес одной гаубицы составляет 60 тонн, пишет Ura.ru. Кроме того, в материале указано, что немецкие орудия нуждаются в слишком бережном отношении: чувствительная электроника САУ может выйти из строя при воздействии влаги или грязи.

Также украинские военные жалуются на сложность обслуживания Panzerhaubitze: при использовании двух полных боезапасов «нужно потратить день на их обслуживание».

