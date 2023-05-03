СМИ: Немецкие гаубицы оказались непригодны к применению в распутицу на Украине
Переданные Украине немецкие самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 оказались плохо приспособлены к украинской распутице. Об этом пишет газета New York Times.
Ранее стало известно, что Германия и Нидерланды направили Киеву 14 орудий Panzerhaubitze.
По данным издания, артиллерийские системы «Пион» советского производства лучше работают в условиях грязи, так как оснащены металлическими «похожими на когти» гусеницами, пишет «Свободная пресса».
New York Times отмечает, что на минувшей неделе все немецкие САУ решили увезти с поля боя из-за невозможности покинуть местность самостоятельно при начале обстрела. Вес одной гаубицы составляет 60 тонн, пишет Ura.ru. Кроме того, в материале указано, что немецкие орудия нуждаются в слишком бережном отношении: чувствительная электроника САУ может выйти из строя при воздействии влаги или грязи.
Также украинские военные жалуются на сложность обслуживания Panzerhaubitze: при использовании двух полных боезапасов «нужно потратить день на их обслуживание».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru