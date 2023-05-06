Медведев предупредил о возможности создания «четвертого рейха»

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что вместо Германии вскоре может возникнуть «четвертый рейх». Он прогнозирует, что Германия может надолго утратить политическое и экономическое лидерство в Евросоюзе. В этом случае ее могут растерзать Польша и Прибалтика, пишет об этом Медведев в своем Telegram-канале 6 мая, в воскресенье.

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Правительство ФРГ после отказа от энергетического сотрудничества с Россией, не смогло найти драйвер развития своей страны. По словам Медведева, более 50 процентов немцев поддерживают отставку кабинета действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца.

«Получается замкнутый круг, из которого очень сложно вырваться. Такими темпами Германия скоро надолго утратит своё политическое и экономическое лидерство в «единой Европе». На радость другим еврограндам – Франции и Британии», – заявил Медведев.

По его мнению, такое развитие событий приведет к полному краху политиков, которые обещали, что ФРГ легко справится без России. Медведев предрек им более мрачные последствия, чем просто окончание карьеры.

«Вот тогда по закону отрицания отрицания и возродятся мечты о четвёртом рейхе и новом фюрере вместо импотентов из «сообщества ливерной колбасы». Тем более что вокруг Германии как ещё пока гавкающего, но слабеющего кобеля сформировалась свора визгливых шавок, которые постоянно хотят жрать. Типа Польши и её прибалтийского охвостья», – подчеркнул замглавы Совбеза РФ.

Медведев считает, что эти государства уничтожат «своего престарелого вожака», если не получат свежей пищи в виде украинских земель.

В Германии нет единой позиции по использованию поставляемого Украине вооружения для атак по российским территориям, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» немецкий политолог Александр Рар. Он напомнил, что изначально Германия выступала против любых поставок Киеву, но быстро изменила свою позицию.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
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