ЕС переводит экономику в военный режим ради Украины

Не менее 11 государств – участников Евросоюза могут начать ускоренный выпуск боеприпасов. Такие планы озвучил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Он представил план милитаризации промышленности ЕС на 1,5 миллиарда евро.

Из бюджета ЕС на эти цели будет выделено 500 миллионов евро, ещё один миллиард предполагается привлечь из внебюджетного Европейского фонда мира. Бретон напомнил, что Евросоюз обязался поставить Украине до конца текущего года не менее одного миллиона единиц боеприпасов.

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Как уточняет RT, предполагается ускоренное производство снарядов калибра 155 мм, кроме того, две страны ЕС готовы нарастить выпуск 152 мм снарядов так называемого «советского» калибра. По словам Бретона, по сути, речь идет о переводе экономики Евросоюза в военный режим.

По сообщению Telegram-канала «Радиоточка НСН», ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Киеву предоставлено достаточное количество вооружения для организации контрнаступления.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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