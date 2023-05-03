ЕС переводит экономику в военный режим ради Украины

Не менее 11 государств – участников Евросоюза могут начать ускоренный выпуск боеприпасов. Такие планы озвучил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Он представил план милитаризации промышленности ЕС на 1,5 миллиарда евро.

Из бюджета ЕС на эти цели будет выделено 500 миллионов евро, ещё один миллиард предполагается привлечь из внебюджетного Европейского фонда мира. Бретон напомнил, что Евросоюз обязался поставить Украине до конца текущего года не менее одного миллиона единиц боеприпасов.