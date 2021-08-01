Немецкая непрактичность. «Северному потоку-2» обещают провокации из Украины

Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет пригрозил Москве ограничительными мерами в случае использования проекта «Северный поток-2» против Украины, заявил он в интервью Rzeczpospolita.

Он предупредил Россию о мерах на национальном уровне и штрафах «в рамках Европейского союза». Кандидат в канцлеры отметил, что ФРГ «предотвратит» использование «Северного потока — 2» в качестве «геополитического оружия».