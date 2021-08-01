Немецкая непрактичность. «Северному потоку-2» обещают провокации из Украины

Аналитики нефтегазового рынка в эфире НСН оценили риск провокаций со стороны Украины после соглашения Германии и США.

Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет пригрозил Москве ограничительными мерами в случае использования проекта «Северный поток-2» против Украины, заявил он в интервью Rzeczpospolita.

Он предупредил Россию о мерах на национальном уровне и штрафах «в рамках Европейского союза». Кандидат в канцлеры отметил, что ФРГ «предотвратит» использование «Северного потока — 2» в качестве «геополитического оружия».

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Соглашение Германии и США позволяет перекрыть «Северный поток-2», если будет доказана агрессия России в сторону Украины и если Россия начнет использовать газ в качестве энергетического оружия, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков на пресс-конференции в НСН.

«По нынешним законом Евросоюза остановить работу «Северного потока-2» по политическим причинам нельзя, необходимо было вводить новые законы, а это и есть санкции, которые позволяли бы остановить проект. Сейчас это просто газопровод, экономический проект, который регулируется общими нормами Евросоюза. В соглашении Германии и США написано, что, если Россия проявит какую-то якобы агрессию к Украине, либо будет использоваться газ в качестве энергетического оружия, тогда Германия обязуется санкции ввести и «Северный поток» перекрыть. Сейчас мы будем видеть ряд провокаций со стороны Украины», - рассказал Юшков.

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«Северный поток – 2 не станет «иглой» для Евросоюза, а призван диверсифицировать поставки, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин на пресс-конференции в НСН.

«Все говорят, что это новая российская игла, но с точки зрения адекватных экономических субъектов, которым является Германия, это просто еще один маршрут диверсификации поставок, о чем так ратует Европа. Разумные страны, которые мыслят экономическими категориями, поддерживают проект, а те, кто мыслят политическими категориями, конечно, всегда против», - отметил он.

По мнению первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, Хорватия и другие страны будут заинтересованы в поставке российского газа через «Северный поток-2». Об этом политик заявил на пресс-конференции в НСН.


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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Лельчук
ТЕГИ:УкраинаГерманияВладимир ДжабаровСергей ПикинИгорь ЮшковСеверный Поток-2
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